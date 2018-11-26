2018-11-26T06:15:53+03:00
Общество

СК начал проверку: рабочий погиб в Иркутской области из-за сорванной ветром крыши

Второй пострадавший был с ушибами доставлен в больницу
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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СК начал проверку: рабочий погиб в Иркутской области из-за сорванной ветром крыши. Фото: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.СК начал проверку: рабочий погиб в Иркутской области из-за сорванной ветром крыши. Фото: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.
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Следователи приступили к расследованию причин трагедии, которая произошла утром 25 ноября на станции «Тайшет» Восточно-Сибирской железной дороги. Из-за ветра оторвалась часть кровли, погиб рабочий, его коллега получил ушибы.

В выходные синоптики прогнозировали ухудшение погоды, по области были объявлены штормовые предупреждения. Шквалистым ветром разрушило крышу одного из зданий в сортировочной части станции. Она упала на линию электропередач.

- Сломавшаяся электроопора упала на 51-летнего электромеханика, он погиб на месте, - сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте. – Второй пострадавший, 32-летний монтер с ушибами был доставлен в больницу.

Сыщики проверяют все обстоятельства трагедии, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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