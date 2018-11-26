Более 120 тысяч рублей заплатила иркутянка, чтобы не лишиться иномарки
Перспектива лишиться иномарки и выгоды от продажи квартиры заставила жительницу Иркутска заплатить долг перед своим бывшим работодателем. «Toyota Auris» чуть не ушла с торгов.
Иркутянка работая бухгалтером в одной из фирм по продаже прессы, присвоила себе деньги компании, более 120 тысяч рублей. Октябрьский районный суд Иркутска осудил ее по статье «Присвоение и растрата» и обязал возместить ущерб.
- В Межрайонный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании в пользу иркутской компании, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. – Было установлено, что у женщины имеется автомобиль и квартира.
Приставы наложили арест на машину, а также установили запрет на продажу квартиры. Эти меры заставили бывшего бухгалтера найти нужную сумму и заплатить долг перед фирмой.
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