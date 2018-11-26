Доцента Братского университета осудили за взятку в 30 тысяч рублей
Один из преподавателей Братского государственного университета за деньги поставил студенту ложные оценки. К повышению успеваемости у доцента был свой подход.
- В мае 2016 года преподаватель, используя служебное положение, получил взятку в 30 тысяч рублей от учащегося,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Они договорились, что за вознаграждение доцент поставит студенту оценки без прохождения экзамена.
По приговору Падунского районного суда 52-летний педагог получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком.
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