Переезжаем на "Труд": «Байкал-Энергия» сыграет с московским «Динамо» на центральной арене Иркутска

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-26T09:21:06+03:00

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Внимание, болельщики иркутской «Байкал-Энергии»! Свой следующий матч в Суперлиге против московского «Динамо», который запланирован на 28 ноября, бело-синяя дружина проведет на стадионе «Труд», а не на «Рекорде», где наши парни сыграли первые домашние матчи сезона. Стартовый свисток к игре прозвучит на центральной арене города в 19.00.

Как сообщает пресс-служба «Байкал-Энергии», матчи на "Труде" будут проводиться по первую декаду марта включительно. Исключение может составить домашняя игра с кировской "Родиной", которая в связи с проведением всероссийских соревнований по конькобежному спорту вероятнее всего будет перенесена на стадион "Рекорд". Но точная информация по матчу с кировчанами появится позже.

Напомним, в прошлом туре «Байкал-Энергия» на своем льду проиграла казанскому «Динамо». А наши будущие соперники динамовцы Москвы сыграли вничью с хабаровским «СКА-Нефтяником».