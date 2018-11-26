2018-11-26T09:21:06+03:00
Спорт

Переезжаем на "Труд": «Байкал-Энергия» сыграет с московским «Динамо» на центральной арене Иркутска

Встреча состоится 28 ноября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Переезжаем на "Труд": «Байкал-Энергия» сыграет с московским «Динамо» на центральной арене ИркутскаПереезжаем на "Труд": «Байкал-Энергия» сыграет с московским «Динамо» на центральной арене ИркутскаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Внимание, болельщики иркутской «Байкал-Энергии»! Свой следующий матч в Суперлиге против московского «Динамо», который запланирован на 28 ноября, бело-синяя дружина проведет на стадионе «Труд», а не на «Рекорде», где наши парни сыграли первые домашние матчи сезона. Стартовый свисток к игре прозвучит на центральной арене города в 19.00.

Как сообщает пресс-служба «Байкал-Энергии», матчи на "Труде" будут проводиться по первую декаду марта включительно. Исключение может составить домашняя игра с кировской "Родиной", которая в связи с проведением всероссийских соревнований по конькобежному спорту вероятнее всего будет перенесена на стадион "Рекорд". Но точная информация по матчу с кировчанами появится позже.

Напомним, в прошлом туре «Байкал-Энергия» на своем льду проиграла казанскому «Динамо». А наши будущие соперники динамовцы Москвы сыграли вничью с хабаровским «СКА-Нефтяником».

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