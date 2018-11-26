2018-11-26T09:43:09+03:00
Происшествия

За разбойное нападение на офис микрозаймов в Зиме задержана 26-летняя женщина

Она пошла на дело с игрушечным пистолетом
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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За разбойное нападение на офис микрозаймов в Зиме задержана 26-летняя женщина. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.За разбойное нападение на офис микрозаймов в Зиме задержана 26-летняя женщина. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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Проще отобрать, чем у кого-то занимать, решила жительница села Ухтуй Зиминского района и попыталась ограбить офис микрокредитной фирмы. Сообщение о нападении поступило в полицию утром 23 ноября.

Чтобы осуществить свой план сибирская Бонни Паркер вооружилась игрушечным пистолетом и медицинской маской. Войдя в павильон микрозаймов одного из торговых центров города, она, угрожая оружием, потребовала всю наличку из кассы. После чего попыталась сбежать со своей добычей, но была задержана охраной, которую вызвала 32-летняя работница кредитной фирмы.

- Прибывший по сигналу наряд Росгвардии задержал подозреваемую, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – У нее был изъят игрушечный пистолет.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой». В местах лишения свободы молодая девушка рискует провести до 8 лет.

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