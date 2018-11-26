2018-11-26T12:32:11+03:00
Общество

Два человека погибло на пожарах в Иркутской области, 6 удалось спасти

Главная причина происшествий нарушение правил пожарной безопасности
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Два человека погибло на пожарах в Иркутской области, 6 удалось спасти.Два человека погибло на пожарах в Иркутской области, 6 удалось спасти.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Так 25 ноября в городе Черемхово сгорел частный дом. При тушении пожара была обнаружена погибшая 48-летняя хозяйка дома. Как рассказал спасателям ее сожитель, то накануне они распивали спиртное, после чего уснули порознь. Мужчина также поведал, что его супруга частенько курила в кровати.

Второй случай нарушения техники безопасности произошел в одном из садоводств Ангарска. Пока 63-летний хозяин дома спал, его двухэтажный дом загорелся из-за некачественно собранной печи.

Этой же ночью в Братске спасатели вывели 6 человек из задымленного двухэтажного многоквартирного дома. В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области рассказали подробности:

- К моменту прибытия пожарных бригад, 20 жильцов дома успели самостоятельно покинуть свои квартиры. С помощью специальной лестницы эвакуировали еще 6 человек, среди них 2 детей. Тушение пожара заняло около 5 минут.

Дознаватели и эксперты изучают место происшествия, по предварительной версии причиной задымления стало неосторожное обращение с огнем.

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