Последствия стихии: электричество вернулось в дома 150 тысяч жителей Иркутской области
В минувшие выходные в Иркутскую область вместе с циклоном ворвался и штормовой ветер. Аварийные службы региона экстренно ликвидировали ущерб нанесенный природой. Для их координации был создан оперативный штаб.
За время непогоды в области насчитали 61 случай нарушения энергоснабжения в 18 муниципалитетах. Перебои электричества коснулись как жителей небольших сел, так и жителей областного центра.
- Из-за ухудшения погоды без света остались более чем 10 тысяч частных и многоквартирных домов, в которых проживает около 150 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутской области.
Восстановительные работы проводились силами самих поставщиков электроэнергии. В среднем на это уходило по 4 часа.
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