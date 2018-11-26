2018-11-26T14:21:13+03:00
Общество

Последствия стихии: электричество вернулось в дома 150 тысяч жителей Иркутской области

Электрические сети работают в штатном режиме
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Последствия стихии: электричество вернулось в дома 150 тысяч жителей Иркутской области.Последствия стихии: электричество вернулось в дома 150 тысяч жителей Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В минувшие выходные в Иркутскую область вместе с циклоном ворвался и штормовой ветер. Аварийные службы региона экстренно ликвидировали ущерб нанесенный природой. Для их координации был создан оперативный штаб.

За время непогоды в области насчитали 61 случай нарушения энергоснабжения в 18 муниципалитетах. Перебои электричества коснулись как жителей небольших сел, так и жителей областного центра.

- Из-за ухудшения погоды без света остались более чем 10 тысяч частных и многоквартирных домов, в которых проживает около 150 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутской области.

Восстановительные работы проводились силами самих поставщиков электроэнергии. В среднем на это уходило по 4 часа.

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