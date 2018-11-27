2018-11-27T03:32:53+03:00
Спорт

Первенство России по дзюдо: два серебра и бронзу завоевали иркутяне

Наших земляков включили в сборную России
Ирина РЮТИНА
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Первенство России по дзюдо: два серебра и бронзу завоевали иркутяне. Фото: Министерство спорта Иркутской областиПервенство России по дзюдо: два серебра и бронзу завоевали иркутяне. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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Спортсмены Иркутской области везут домой сразу три медали Первенства России по дзюдо. Соревнование проводились среди борцов до 21 года. На турнир съехались более 600 дзюдоистов со всей страны.

- Среди юниоров в весовой категории 66 кг серебряную медаль завоевал воспитанник спортивного клуба «Мори» Махмадбек Махмадбеков, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – В весовой категории 81 кг серебряным призером стал его одноклубник Мирзо Шукориев. Среди юниорок в весе 63 кг бронзу завоевала воспитанница областной школы высшего спортивного мастерства Дарья Васильева.

По итогам первенства России Махмадбек Махмадбеков, Мирзо Шукориев, Дарья Васильева, а также Хетаг Басаев, который занял пятое место в весе 60 кг, вошли в состав сборной команды России.

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