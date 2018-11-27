Первенство России по дзюдо: два серебра и бронзу завоевали иркутяне
Спортсмены Иркутской области везут домой сразу три медали Первенства России по дзюдо. Соревнование проводились среди борцов до 21 года. На турнир съехались более 600 дзюдоистов со всей страны.
- Среди юниоров в весовой категории 66 кг серебряную медаль завоевал воспитанник спортивного клуба «Мори» Махмадбек Махмадбеков, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – В весовой категории 81 кг серебряным призером стал его одноклубник Мирзо Шукориев. Среди юниорок в весе 63 кг бронзу завоевала воспитанница областной школы высшего спортивного мастерства Дарья Васильева.
По итогам первенства России Махмадбек Махмадбеков, Мирзо Шукориев, Дарья Васильева, а также Хетаг Басаев, который занял пятое место в весе 60 кг, вошли в состав сборной команды России.