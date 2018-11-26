2018-11-26T16:31:22+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 27 ноября в городе -13

По области - ветер и снег
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 27 ноября в городе -13Прогноз погоды в Иркутске: 27 ноября в городе -13Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске 27 ноября переменная облачность, снега не ожидается. Ветер дует западный с переходом днём на юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью будет -19,-21, днём термометры покажут -11,-13 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман, ветер западный, юго-западный, в крайних северных районах он дует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с, ночью порывы до 14 м/с, позёмки.

В Приангарье температура воздуха ночью -17,-22, при прояснении -27,-32. Днём -11,-16, в пониженных формах рельефа -21,-26, в крайних северных и северо-восточных районах ночью -27,-32, местами -37,-42, днём -22,-27, местами -32,-37 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Последствия стихии: электричество вернулось в дома 150 тысяч жителей Иркутской области
Погоня ГИББД: поняв, что не уйти, водитель в Черемхове оставил машину и бросился наутек
Два человека погибло на пожарах в Иркутской области, 6 удалось спасти
В следующем году в Усть-Уде появится физкультурно-оздоровительный комплекс
В Братске откроют первое отделение паллиативной медицинской помощи
За разбойное нападение на офис микрозаймов в Зиме задержана 26-летняя женщина
Переезжаем на "Труд": «Байкал-Энергия» сыграет с московским «Динамо» на центральной арене Иркутска
Доцента Братского университета осудили за взятку в 30 тысяч рублей
Более 120 тысяч рублей заплатила иркутянка, чтобы не лишиться иномарки
Учебный центр Союза «ТПП ВС» и ЗАО Фирма «Аудит-Дело» впервые провели семинар для предпринимателей
СК начал проверку: рабочий погиб в Иркутской области из-за сорванной ветром крыши
Шторм на Байкале: спасатели в районе Ольхона ищут катер, один из пассажиров которого подал сигнал бедствия