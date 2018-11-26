Прогноз погоды в Иркутске: 27 ноября в городе -13

СЕГОДНЯ 16:31 2018-11-26T16:31:22+03:00

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В Иркутске 27 ноября переменная облачность, снега не ожидается. Ветер дует западный с переходом днём на юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью будет -19,-21, днём термометры покажут -11,-13 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман, ветер западный, юго-западный, в крайних северных районах он дует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с, ночью порывы до 14 м/с, позёмки.

В Приангарье температура воздуха ночью -17,-22, при прояснении -27,-32. Днём -11,-16, в пониженных формах рельефа -21,-26, в крайних северных и северо-восточных районах ночью -27,-32, местами -37,-42, днём -22,-27, местами -32,-37 градусов.