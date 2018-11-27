В Иркутске пробки 8 баллов: ДТП на Иннокентьевском мосту

СЕГОДНЯ 04:08 2018-11-27T04:08:06+03:00

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Картина дорожных пробок утром 27 ноября непривычна. Иркутяне привыкли к пробке у Глазковского моста, поэтому обладатели личного транспорта чаще всего едут в центр города именно через Иннокентьевский мост. Но сегодня там пробка начинается от самой Узловой, дальше по ул. Олега Кошевого, по мосту и заканчивается только на улице Сурнова. Всему виной здесь ДТП на той самой улице Сурнова. Скорость транспорта 10 км/ч.

По сообщению «Яндекс.Пробки» «стоят» улицы Рабочего штаба, Декабрьских событий и на Трактовой, начиная от ост. Угольная, до самого Глазковского моста. Стоит Маяковского, Профсоюзная, Гоголя, Пушкина. Затруднено движение по Нижней Набережной.