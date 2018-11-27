2018-11-27T05:17:50+03:00
Общество

Движение по улице Радищева ограничили в Иркутске с 27 ноября

Временные трудности закончатся 1 декабря
Ирина РЮТИНА
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Движение по улице Радищева ограничили в Иркутске сегодняДвижение по улице Радищева ограничили в Иркутске сегодняФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Движение транспорта по улице Радищева с сегодняшнего дня, с 27 ноября, ограничено. Будет затруднен проезд в районе дома №174. Временные трудности закончатся 1 декабря.

- Ограничение связано с проведением работ по монтажу водопроводного колодца, - сообщает администрация города Иркутска.

По этой же причине ограничат проезд по улице Щедрина в районе дома №42. Так же до 1 декабря. Следите за дорожными знаками.

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