СЕГОДНЯ 04:46 2018-11-27T04:46:37+03:00

Концертный зал в Иркутске построят на острове Конный. Фото: администрация г. Иркутска

Пока это только планы

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Стали известны итоги конкурса на лучшее эскизное предложение по определению места строительства универсального концертного зала на 1200 мест. На конкурс было подано 7 проектов. Наибольшее количество баллов набрала группа архитекторов, в составе которой Олег Бадула, Фируза Бадула и Алина Щербина.

- Авторы предложили разместить концертный зал на участке площадью шесть гектар в восточной части острова Конный, между Академическим мостом и островом Юность, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. - По их мнению, концертный зал должен стать уникальным объектом культурного значения для города.

Также на конкурсе была выбрана архитектурно-градостроительная концепция застройки территории в границах улиц Цесовская Набережная, Сурикова, Ленина и Степана Разина.

- Максимальное количество баллов набрал проект группы архитекторов в составе Андрея Белопольского, Василия Андреева, Дениса Соколчова, Кристины Хафизовой, Анны Арутюнян и Елены Заики, - отмечают в администрации.

Согласно их проекту проезд вдоль береговой линии исключат, улицу Марата продлят до набережной и сделают главной пешеходной артерией, оставят место и под жилую застройку разной этажности. Что из этого воплотиться в жизнь, узнаем в будущем.