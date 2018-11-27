БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Востоку-65»

СЕГОДНЯ 05:05 2018-11-27T05:06:13+03:00

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Баскетболисты «Иркута» потерпели второе подряд домашнее поражение в Суперлиге-1. На своем паркете «оранжево-черные» уступили «Востоку-65» из Южно-Сахалинска со счетом 66:90.

Свое преимущество гости обозначили уже в первой четверти, которую они выиграли с разгромным счетом 25:10. В следующем игровом отрезке «Иркут» вновь пропустил очередной рывок гостей – 11:31. Тренерский штаб «Иркута» взял тайм-аут и после этого наши набрали несколько важных очков, однако дальневосточники прервали это контр-наступление и на большой перерыв вновь ушли при комфортном счете 48:30.

- В третьей десятиминутке гости по-прежнему уверенно контролировали игру и вели с разницей в 34 очка. К заключительной четверти счет был 45:73. Заключительную четверть мы выиграли – 21:17, но в целом матч безоговорочно уступили, - сообщили в пресс-службе «Иркута».

Следующий матч «Иркут» проведет также у себя дома. 2 декабря в Иркутск пожалует ЦСКА-2.