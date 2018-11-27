2018-11-27T05:06:13+03:00
Спорт

БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Востоку-65»

Гости вели в счете практически весь матч
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Востоку-65»БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Востоку-65»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Баскетболисты «Иркута» потерпели второе подряд домашнее поражение в Суперлиге-1. На своем паркете «оранжево-черные» уступили «Востоку-65» из Южно-Сахалинска со счетом 66:90.

Свое преимущество гости обозначили уже в первой четверти, которую они выиграли с разгромным счетом 25:10. В следующем игровом отрезке «Иркут» вновь пропустил очередной рывок гостей – 11:31. Тренерский штаб «Иркута» взял тайм-аут и после этого наши набрали несколько важных очков, однако дальневосточники прервали это контр-наступление и на большой перерыв вновь ушли при комфортном счете 48:30.

- В третьей десятиминутке гости по-прежнему уверенно контролировали игру и вели с разницей в 34 очка. К заключительной четверти счет был 45:73. Заключительную четверть мы выиграли – 21:17, но в целом матч безоговорочно уступили, - сообщили в пресс-службе «Иркута».

Следующий матч «Иркут» проведет также у себя дома. 2 декабря в Иркутск пожалует ЦСКА-2.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК расследует убийство женщины в одном из общежитий Иркутска
Поиски катера, который пропал на Байкале 25 ноября, продолжаются: надежды найти живых остаются
Концертный зал в Иркутске построят на острове Конный
Движение по улице Радищева ограничили в Иркутске с 27 ноября
В Иркутске пробки 8 баллов: ДТП на Иннокентьевском мосту
Первенство России по дзюдо: два серебра и бронзу завоевали иркутяне
Рейтинг "Трезвая Россия": Иркутскую область поставили на 64 место
Прогноз погоды в Иркутске: 27 ноября в городе -13
Последствия стихии: электричество вернулось в дома 150 тысяч жителей Иркутской области
Погоня ГИББД: поняв, что не уйти, водитель в Черемхове оставил машину и бросился наутек
Два человека погибло на пожарах в Иркутской области, 6 удалось спасти
В следующем году в Усть-Уде появится физкультурно-оздоровительный комплекс
В Братске откроют первое отделение паллиативной медицинской помощи
За разбойное нападение на офис микрозаймов в Зиме задержана 26-летняя женщина
Переезжаем на "Труд": «Байкал-Энергия» сыграет с московским «Динамо» на центральной арене Иркутска
Доцента Братского университета осудили за взятку в 30 тысяч рублей
Более 120 тысяч рублей заплатила иркутянка, чтобы не лишиться иномарки
Учебный центр Союза «ТПП ВС» и ЗАО Фирма «Аудит-Дело» впервые провели семинар для предпринимателей
СК начал проверку: рабочий погиб в Иркутской области из-за сорванной ветром крыши
Шторм на Байкале: спасатели в районе Ольхона ищут катер, один из пассажиров которого подал сигнал бедствия