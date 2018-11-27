2018-11-27T06:04:44+03:00
Происшествия

СК расследует убийство женщины в одном из общежитий Иркутска

Дмитрий ЗАНДАНОВ
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СК расследует убийство женщины в одном из общежитий Иркутска.СК расследует убийство женщины в одном из общежитий Иркутска.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сыщики устанавливают обстоятельства, которые привели к смерти 44-летней женщины. Ее тело с ножевыми ранами обнаружили соседи по общежитию 20 ноября. Она приехала в Иркутск к мужу, который находился на лечении в одной из городских больниц.

В тот роковой вечер к ней в комнату пришел ее родственник, 42-летний мужчина. Гость был пьян. В алкогольному угаре по неизвестной причине начался конфликт, в ходе которого он нанес женщине несколько ударов ножом, они оказались смертельными.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Задержанный находится под стражей.

Следователям предстоит выяснить, какие мотивы толкнули мужчину на убийство члена семьи и другие подробности преступления.

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