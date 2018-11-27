2018-11-27T09:19:29+03:00
Происшествия

Погоня со стрельбой: иркутянка дала отпор вооруженному грабителю, его задержали полицейские

У нападавшего изъяли пистолет со сбитыми номерами
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Погоня со стрельбой: в Иркутске полиция задержала вооруженного грабителя.Погоня со стрельбой: в Иркутске полиция задержала вооруженного грабителя.Фото: Александр БОЙКО
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Жительница Иркутска смогла дать отпор преступнику, который попытался ее ограбить. Прибывшие на вызов полицейские смогли найти и задержать его. Сыщики выясняют, где иркутянин раздобыл оружие.

Вечером 26 ноября в одном из дворов Ленинского района неизвестный подошел к автомобилю и, угрожая пистолетом, потребовал деньги. Дальше события развивались как в кино. Даже находясь под прицелом, храбрая иркутянка осталась невозмутимой, достала лежавшие рядом ножницы, которыми ударила нападавшего и,вдавив педаль газа в пол, скрылась от злодея. Придя в себя, она из безопасного места вызвала полицейских.

- Прибывший наряд смог выйти на след грабителя, мужчина отказался сдаться и попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Зная, что преступник вооружен, оперативник выстрелил в воздух.

Задержанным оказался 23-летний мужчина, у него был изъят боевой пистолет со сбитыми номерами, который исследуют криминалисты на причастность к другим преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Молодой человек находится под арестом, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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