2018-11-27T07:03:25+03:00
Происшествия

Автовладелец в Усть-Куте погиб, пытаясь спасти из горящего гаража машину

Квартиросъемщик выбежал из задымленного дома, бросив все пожитки, и спасся
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Автовладелец в Усть-Куте погиб, пытаясь спасти из горящего гаража машину.Автовладелец в Усть-Куте погиб, пытаясь спасти из горящего гаража машину.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Такая вот жестокая правда жизни. Не задержись владелец автомашины в горящем гараже, лишился бы машины. Но остался жив. Увы, мужчина до последнего надеялся спасти средство передвижения....Трагедия произошла в Усть-Куте этой ночью. Дознаватели сейчас работают над восстановлением всей картины произошедшего.

-Сообщение о пожаре в частном двухэтажном доме поступило на пульт пожарной охраны города Усть-Кута в первом часу ночи, - сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области. - На место были направлены три пожарно-спасательных расчеёта. На момент прибытия первого подразделения дом и гараж были полностью охвачены огнем, обрушилась кровля.

В пристроенном гараже был найден погибший 52-летний хозяин дома, который до последнего спасал машину.

- Пожар произошёл ночью и был обнаружен слишком поздно, - рассказывает начальник Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона Виктор Крохта: - Пожарных вызвали соседи, когда увидели уже охваченный огнем дом.

Квартиросъемщик успел выскочить из горящего дома. Он рассказал о том, что проснулся от громкого хлопка, раздавшегося в гараже, и сразу выскочил на улицу, потому что дом был заполнен дымом.

Спасатели напоминают: случаи гибели людей при попытке спасти имущество не редкость. Чаще всего хозяева остаются в горящем доме в поисках документов и каких-либо материальных ценностей, не считаясь с риском для жизни.

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