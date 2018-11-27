За нарушения пожарной безопасности в Иркутске закрыли ночной клуб

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-27T10:40:33+03:00

По решению суда он будет закрыт до полного устранения замечаний. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По решению суда он будет закрыт до полного устранения замечаний

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В областном центре стало на одно развлекательное заведение меньше. Проверка пожарной безопасности выявила угрозы для посетителей и персонала клуба. Такое решение вынес суд по иску прокуратуры.

Популярное место ночного отдыха иркутян, в котором кроме прочего проводились и концерты, работало с многочисленными нарушениями. Проверяющие обнаружили, что владельцы заведения не соблюдали нормы противопожарной безопасности.

- Существовала реальная угроза жизни и здоровью посетителей и работников клуба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. – По решению суда он будет закрыт до полного устранения замечаний.

Владельцам клуба предстоит провести работу над ошибками до судебного разбирательства.

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