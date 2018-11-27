Парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Ангарске 22 декабря

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-27T12:08:50+03:00

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Встреча со сказочными персонажами всегда вызывает улыбки у взрослых и детей. А что если в одном месте соберется сразу сотня бородатых волшебников? Ответ на этот вопрос можно будет получить 22 декабря во время ежегодного парада Дедов Морозов и Снегурочек в Ангарске.

Принять участие в костюмированном шествии может любой желающий, от участников потребуется лишь хорошее настроение и тематический наряд в традиционном стиле. В этом году темой парада стала «Сказки народов России».

- В этом году было решено изменить место сбора, поэтому уточняйте информацию у организаторов, - сообщили в пресс-службе Администрации Ангарска. - Регистрация участников начнется 22 декабря в 15.30. Колонна пройдет по улице Социалистическая до ДК Современник, где продолжатся народные гуляния.

Для жителей города устроят хороводы, подарки и другие развлечения. Также организаторы планируют наградить самого юного Деда Мороза. Завершится все торжественным открытием новогодней елки.