2018-11-27T13:08:44+03:00
Общество

Пристегни ремень: иркутские инспекторы ГИБДД проведут рейд с 28 по 30 ноября

В проверке задействуют более 150 экипажей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пристегни ремень: иркутские инспекторы ГИБДД проведут рейд с 28 по 30 ноября.Пристегни ремень: иркутские инспекторы ГИБДД проведут рейд с 28 по 30 ноября.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, иркутские автомобилисты! С 28 по 30 ноября полицейские проведут профилактический рейд на дорогах города. Будут выявлять водителей, которые не пристегиваются ремнем безопасности и перевозят маленьких детей без специальных кресел. Для этого задействуют более 150 экипажей ГИБДД.

Инспекторы еще раз напоминают автолюбителям, что ремень безопасности – самое эффективное устройство, позволяющее уменьшить тяжесть травм водителя и пассажиров при серьезных авариях. Для перевозки детей до 7 лет необходимо обязательно использовать специальное удерживающее кресло.

- За нарушения правил перевозки детей-пассажиров штраф составляет 3 тысячи рублей,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Непристегнутому водителю штраф обойдется в 1 тысячу рублей, пассажиру 500 рублей.

С начала года на территории Иркутской области в ДТП погибло 75 человек, в том, числе 4 несовершеннолетних, пристегнутый ремень мог бы спасти им жизнь.

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