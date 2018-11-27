2018-11-28T07:09:15+03:00
Общество

По поручению губернатора Иркутской области БЦБК полностью ликвидируют

Отходами предприятия займутся летом 2019 года
Дарья АМУРСКАЯ Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Из федеральной казны на ликвидацию отходов БЦБК в 2019 году выделят 1 млрд 412 млн рублей, в 2020 -м – 2 млрд 20 млн рублей, в 2021-м - 1 млрд 112 млн рублей. Софинансирование из областного бюджета в течении трех лет составит 1,2 млрд рублей.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков, по поручению губернатора Приангарья Сергея Левченко проработан вопрос полной ликвидации БЦБК как объекта. Речь идет не только о картах-накопителях, но и о самой промышленной площадке. На это выделено 95 млн рублей.

Также до 30 июня 2019 года «Росгеология» должна завершить корректировку проектной документации по ликвидации отходов БЦБК. После этого начнутся работы.

Так как весной 2018 года «Росгеология» сообщила о невозможности выполнения контракта из-за несоответствия проектной документации законодательству, правительство Иркутской области направило в адрес Министерства природных ресурсов и экологии России просьбу исключить финансирование мероприятий в 2018 году за счет бюджетов всех уровней. Таким образом, финансирование с 2018 года перенесено на 2021 год.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.

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