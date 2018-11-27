СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-27T14:10:05+03:00

Центр Иркутска перекроют 1 декабря на время эстафеты огня ХХIХ Всемирной зимней Универсиады. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение ограничат с 10.00 до 13.00

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Торжественная встреча огня Универсиады состоится 30 ноября. Он прибудет в Иркутск из Владивостока. Среди факелоносцев будут участники специального конкурса и заслуженные спортсмены региона, всего 25 человек пронесут горящий факел по центральным улицам города. В связи с этим иркутянам придется скорректировать свой маршрут. Автобусы, идущие в центр, будут перенаправлены по Марата и 5-й Армии.

Администрация Иркутска определила путь по которому пройдет эстафета. Итак, с 10:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:

- ул. Нижняя Набережная на участке от ул. Декабрьских Событий до ул. Сухэ-Батора

- ул. Сухэ-Батора на участке от ул. Нижняя Набережная до ул. Рабочая

- площадь графа Сперанского

- ул. Ленина на участке от ул. Чкалова до ул. Карла Маркса

- ул. Карла Маркса - от ул. Ленина до бульвара Гагарина

- бульвар Гагарина на участке от ул. Карла Маркса до ул. Красного Восстания

- ул. Красного Восстания - от бульвара Гагарина до переулка Сударева

- пер. Сударева – от ул. Красного Восстания до стадиона «Труд»

Также в границах проведения мероприятия запретят использование дронов.

СПРАВКА «КП»

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. В ней примет участие более 300 тысяч молодых спортсменов из 50 стран. В рамках Универсиады спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.