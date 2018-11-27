СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-27T15:17:50+03:00

Сняли порчу: мошенники обманули пенсионерку из Ангарска почти на 50 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Аферисты продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. К полицейским Ангарска обратилась 78-летняя местная жительница, она рассказала, что стала жертвой лжецелительницы.

Это произошло 22 ноября, на улице пенсионерка познакомилась с двумя женщинами. Новые знакомые рассказали, что видят на ней следы проклятья, по их словам, страшный сглаз и сильная порча отравляли жизнь ангарчанки.

- Мошенники предложили провести обряд очищения от сглаза, для которого требовалось принести все деньги, якобы в них был источник бед, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Женщина сама принесла деньги аферистам, 47 тысяч рублей, они обещали вернуть их после «очищения».

Свои накопления пенсионерка больше не увидела. Прождав еще три дня, она все-таки решила обратиться в полицию. Сыщики устанавливают личности подозреваемых и сообщают их приметы: обеим на вид 30-35 лет, рост 160-165, телосложение среднее, европейский тип лица, одеты в серые пуховики. У одной из женщин два золотых верхних зуба с левой стороны лица.

Всех кто располагает информацией о личности преступниц либо их местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.