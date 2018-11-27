СЕГОДНЯ 17:57 2018-11-27T17:57:13+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 28 ноября в городе днем -11 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Погода взяла небольшой тайм-аут. В Иркутске 28 ноября переменная облачность, снега не предвидеться, ветер дует юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -20,-22, днём термометры в городе покажут -9,-11 градусов.

- По области переменная облачность, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Местами ночью небольшой, днём небольшой и умеренный снег. В южных, центральных районах - без осадков. Утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью -18,-23, при прояснении -28,-33, днём -9,-14, при облачной погоде -19,-24. В крайних северных и северо-восточных районах Приангарья ночью -28,-33, в пониженных формах рельефа -38,-43, днём -20,-25, местами -28,-33 градуса.

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