2018-11-28T03:35:40+03:00
Звезды

В Иркутске 28 ноября откроется выставка творческого объединения «Красный квадрат»

Название выставка «11» получила благодаря числу авторов, чьи работы на ней представлены
Ирина РЮТИНА
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В Иркутске 28 ноября откроется выставка творческого объединения «Красный квадрат». Фото: Иркутский краеведческий музей.В Иркутске 28 ноября откроется выставка творческого объединения «Красный квадрат». Фото: Иркутский краеведческий музей.
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Сегодня, 28 ноября, в Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея откроется выставка «11» творческого объединения художников-символистов «Красный квадрат». Выставка посвящена 11-летию иркутской группы, в составе которой 11 творцов.

- Посетители увидят работы всех 11-ти участников объединения, выполненные в таких видах изобразительного искусства, как живопись, графика и декоративно-прикладное искусство, - сообщает пресс-служба музея. - Стиль работ – это смешение символизма, авангардизма, импрессионизма и сюрреализма в особое цельное направление. Каждый участник представит серию своих работ, объединенную общей концепцией.

Экспозицию на суд зрителя представят сегодня в 16.00. Работы художников можно будет посмотреть до 8 декабря.

СПРАВКА «КП»

Творческое объединение художников-символистов «Красный квадрат» возникло в Иркутске в 2007 году. Его основателями стали однокурсники, друзья и первые выпускники кафедры изобразительного искусства и методики Иркутского государственного педагогического университета (сейчас Педагогический институт ИГУ). В состав «Красного квадрата» в то время вошли четверо художников, отсюда и «квадрат». Красный же, по мнению творцов, символизирует позитив, который своим творчеством художники привносят в мир.

Вот имена тех, кто сейчас состоят в объединении: живописец и график Сергей Бригидин, член Союза художников России, живописей и график Валентина Дережанова, член Союза художников России, живописец и график Александр Имедеев, член Союза художников России, график Дмитрий Меркулов, член Союза художников Росси, Лауреат Премии губернатора Иркутской области, график Анастасия Свинарева, член Союза художников России, художник Декоративно-прикладного искусства Дмитрий Осипов, член молодежного объединения ИРО ВТОО Союза художников России, живописец и график Светлана Шергина, живописец Елена Толмачева, член молодежного объединения ИРО ВТОО Союза художников России, график и живописец Ульяна Чертилова, живописец Валентина Шевчук, график и живописец Юлия Максименкова.

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