2018-11-28T03:55:37+03:00
Общество

К Новому году в Иркутской области срубят 5664 ели

Такое количество разрешило заготовить министерство лесного комплекса Приангарья
Ирина РЮТИНА
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К Новому году в Иркутской области срубят 5664 елиК Новому году в Иркутской области срубят 5664 елиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Новый год на пороге. В эти выходные будет уже 1 и 2 декабря. И это значит, что продавцы елей начнут заготовки зеленых красавиц к празднику.

- Ежегодно с 1 по 31 декабря министерством лесного комплекса выдается разрешение на заготовку елей и других хвойных растений в качестве новогодних деревьев, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - В прошлом году на аукционы было выставлено 6528 деревьев. В 2018 году специалистами лесничеств к Новому году выделено 5664 штук елей.

Как отметили в министерстве лесного комплекса, работы по заготовке новогодних атрибутов будут осуществлять индивидуальные предприниматели по результатам электронных аукционов на территории Ангарского, Братского, Голоустненского, Нижнеилимского, Усть-Кутского, Усольского, Усть-Удинского, Киренского, Шелеховского, Слюдянского, Мамского и Киренского лесничеств. Самостоятельная вырубка запрещена! Нарушителя ждет штраф, ему нужно будет возместить ущерб и отдать орудие преступление – будь то топор или бензопила.

Для жителей Иркутска срубят 2000 елочек. Стоит отметить, что спрос на живые ели у жителей Приангарья падает.

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