2018-11-28T06:21:35+03:00
Общество

Продажу алкоголя ограничат на время эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады в Иркутске

Запрет будет действовать с 8.00 до 15.00
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Продажу алкоголя ограничат на время эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады в Иркутске. Фото: официальный сайт универсиады.Продажу алкоголя ограничат на время эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады в Иркутске. Фото: официальный сайт универсиады.
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Жители областного центра не смогут купить алкоголь 1 декабря. Такое решение приняла городская мэрия для обеспечения порядка на время массового мероприятия.

- Запрет будет действовать с 8.00 до 15.00, – сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Ограничат продажу спиртных напитков через розничные сети, расположенные в границах мест проведения эстафеты.

Факел универсиады пронесут по центральным улицам города, поэтому они будут недоступны для автомобилистов с 10.00 до 13.00. Добровольцы начнут эстафету от Московских ворот на Нижней набережной до улицы Сухэ-Батора, после чего через площадь графа Сперанского церемония по улицам Ленина и Карла Маркса выйлет до бульвара Гагарина. Оттуда волонтеры и выдающиеся спортсмены Иркутской области пробегут по улице Красного восстания до переулка Сундарева. Финишует торжественная эстафета на площади перед дворцом спорта «Труд».

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