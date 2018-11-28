Поймали в пятый раз: житель Иркутской области вновь сел пьяным за руль и отправился в колонию

СЕГОДНЯ 07:11 2018-11-28T07:14:39+03:00

Поймали в 5 раз: житель Иркутской области вновь сел пьяным за руль и отправился в колонию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Терпение суда лопнуло. Неисправимый усольчанин получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде. Инспекторы ДПС целых пять раз задерживали 34-летнего мужчину пьяным.

Не задумываясь о возможных последствиях, он беспечно нарушал правила дорожного движения. К счастью, в результате никто не пострадал. Каждый раз он раскаивался, и каждый раз вновь преступал закон. С марта 2017 года по июль 2018 года мировые судьи приговорили горе-водителя к 330 часам обязательных работ, а также неоднократно лишали водительских прав. Пока 15 января его не осудили на 10 месяцев условно с испытательным сроком в 8 месяцев. Но любителю сесть пьяным за руль хватило и одного дня. Его опять поймали нетрезвым. За очередное нарушение правил дорожного движения его осудили на 1,5 года колонии поселения и лишили водительских прав на 3 года.

- Подсудимый раскаивался, однако с приговором не согласился и подал апелляцию, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – В свою защиту он указал, что является единственным кормильцем в семье.

Аргументы рецидивиста не убедили судью, жалобу не удовлетворили. Приговор оставили в силе.