СЕГОДНЯ 07:13 2018-11-28T07:13:56+03:00

Риелтор вернула иркутянину 150 тысяч рублей, после того, как у нее арестовали автомобиль Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Потерей 150 тысяч рублей обернулось обращение за помощью к риелтору для жителя Иркутска. Мужчина заранее перевел ей деньги за совершение сделки по купле-продаже квартиры, но профессиональной помощи так и не дождался. Кроме того, женщина даже не вернула ему всю сумму назад. Поэтому обманутому сибиряку пришлось обращаться в суд.

Судебные приставы предупредили нечастного риелтора о сроках, в которые нужно вернуть все деньги, но та так и не выплатила мужчине ни копейки. Тогда приставам пришлось идти на крайние меры. Во время совместного рейда с инспекторами ГИБДД, они остановили должницу на одной из дорог Иркутска и составили акт описи и ареста ее автомобиля Honda Stream, 2001 года выпуска. После этого машину поместили на спецстоянку.

- Становиться пешеходом женщина не захотела и вернула задолженность в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области