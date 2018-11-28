Рецидивист, ограбивший 82-летнюю пенсионерку, задержан в Черемхово

СЕГОДНЯ 07:40 2018-11-28T07:40:10+03:00

Ему грозит до 12 лет лишения свободы

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Молодой человек тайно прокрался в дом жительницы села Верхний Булай Черемховского района. Угрожая ножом, он отобрал все ее накопления и скрылся.

Накануне, к полицейским за помощью обратилась пожилая женщина, она рассказала сыщикам, что стала жертвой грабителя. Он проник в ее дом через окно, с ножом в руках преступник потребовал последние сбережения беззащитной пенсионерки.

- По горячим следам удалось установить личность подозреваемого и задержать его, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Им оказался ранее судимый 25-летний житель Забайкальского края.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Рецидивиста поместили под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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