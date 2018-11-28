В 2019 году в Приангарье появятся новые добровольные пожарные дружины

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-28T09:48:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел координационный совет по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В его рамках обсудили вопросы создания добровольных противопожарных формирований.

Так, в следующем году дружины появятся в пяти районах региона - Слюдянском, Нижнеудинском, Черемховском, Заларинском и Тайшетском.

В этом году по поручению губернатора Иркутской области добровольные противопожарные формирования были созданы в трех районах. Всего с 2017 по 2018 год полноценно укомплектованы 12 вновь созданных дружин.

В пожароопасный период 2017 года было организовано 6 молодежных пожарно-спасательных отрядов. Они базируются в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске, Слюдянке, и поселке Усть-Ордынский.

Губернатор поручил до конца года создать при координационном совете рабочую группу, которая займется вопросами дальнейшего развития добровольной пожарной охраны.

– Необходимо совершенствовать действующую схему противопожарной защиты, повышать эффективность действий добровольных и муниципальных пожарных подразделений, внедрять новые механизмы стимулирования деятельности добровольцев, – подчеркнул Сергей Левченко.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.