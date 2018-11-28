2018-11-28T09:38:19+03:00
Общество

Иркутянин хотел пронести электрошокер в здание суда

Ему предстоит выплатить штраф от 500 до 1000 рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Иркутянин пытался пронести электрошокер в здание суда.Иркутянин пытался пронести электрошокер в здание суда.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В одном из судов Иркутска приставы задержали 27-летнего мужчину, который спешил на свое разбирательство. Молодой человек хотел пронести электрический шокер встроенный в фонарик.

Обыденная процедура досмотра обернулась задержанием. На проходной приставы предложили иркутянину сдать запрещенные вещи, перед тем как войти в здание суда.

- Посетитель ответил, что ничего противозаконного в его сумке нет, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. – Дежурный, обнаружив подозрительное устройство, осмотрел его и понял, что это фонарик с электрошокером.

Неизвестно с какой целью мужчина взял с собой шокер и почему не рассказал о нем. На него составлен административный протокол, ему предстоит выплатить штраф от 500 до 1000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Риелтор вернула иркутянину 150 тысяч рублей, после того, как у нее арестовали автомобиль. Женщина взяла деньги, но профессиональных услуг так и не оказала. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты ЗакСобрания настаивают на завершении переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Иркутской области до конца 2018 года
Отец-алиментщик из Бурятии пытался скрыться от приставов под матрасом, он задолжал более 640 тысяч рублей
Собери купоны и получи приз: предновогодний конкурс "КП"
30 ноября «Комсомольская правда» совместно с сотрудниками ГИБДД проведет акцию в Иркутске
В 2019 году в Приангарье появятся новые добровольные пожарные дружины
Большую парковку планируют обустроить внутри Маратовского кольца в Иркутске
Рецидивист, ограбивший 82-летнюю пенсионерку, задержан в Черемхово
Риелтор вернула иркутянину 150 тысяч рублей, после того, как у нее арестовали автомобиль
Поймали в пятый раз: житель Иркутской области вновь сел пьяным за руль и отправился в колонию
Продажу алкоголя ограничат на время эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады в Иркутске
Все три первых места на конкурсе от московского Музея Победы заняли школьники из Иркутска
К Новому году в Иркутской области срубят 5664 ели
В Иркутске 28 ноября откроется выставка творческого объединения «Красный квадрат»