Иркутянин хотел пронести электрошокер в здание суда

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-28T09:38:19+03:00

Ему предстоит выплатить штраф от 500 до 1000 рублей

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В одном из судов Иркутска приставы задержали 27-летнего мужчину, который спешил на свое разбирательство. Молодой человек хотел пронести электрический шокер встроенный в фонарик.

Обыденная процедура досмотра обернулась задержанием. На проходной приставы предложили иркутянину сдать запрещенные вещи, перед тем как войти в здание суда.

- Посетитель ответил, что ничего противозаконного в его сумке нет, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. – Дежурный, обнаружив подозрительное устройство, осмотрел его и понял, что это фонарик с электрошокером.

Неизвестно с какой целью мужчина взял с собой шокер и почему не рассказал о нем. На него составлен административный протокол, ему предстоит выплатить штраф от 500 до 1000 рублей.

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