2018-11-28T10:28:29+03:00
Общество

Отец-алиментщик из Бурятии пытался скрыться от приставов под матрасом, он задолжал более 640 тысяч рублей

Его привлекли к административной ответственности
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Отец-алиментщик пытался скрыться от приставов под матрасом, он задолжал более 640 тысяч рублей.Отец-алиментщик пытался скрыться от приставов под матрасом, он задолжал более 640 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Неординарный поступок совершил 39-летний житель Улан-Удэ. Не желая выплачивать алименты, он решил прибегнуть к хитрости. Однако его план не сработал.

Комичный случай произошел, когда приставы выехали на розыск злостного неплательщика алиментов. Папаша накопил долг свыше 640 тысяч рублей. По одному из возможных адресов приставы-исполнители застали шумную компанию, которая весело проводила время. Застолье затихло, услышав стук дверь, долгое время друзья должника не решались открыть дверь.

- В квартире находилось несколько гостей и хозяин квартиры, которые рассказали, что давно уже не видели своего знакомого, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии. – Внимание приставов привлек диван, на котором сидел хозяин, он подозрительно шевелился. Они решили заглянуть под матрас.

Там-то и обнаружили нерадивого отца, его друзья с радостью встретили товарища, которого по их словам давно не видели. В отношении должника составлен административный протокол. Очередная попытка уклонения от выплаты алиментов может закончиться для жителя Бурятии уголовным делом.

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