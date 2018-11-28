Депутаты ЗакСобрания настаивают на завершении переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Иркутской области до конца 2018 года

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-28T10:31:02+03:00

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Принять исчерпывающие меры для завершения до конца этого года переселения граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года, рекомендовано правительству Иркутской области. Такое решение принял комитет по собственности и экономической политике ЗакСобрания на расширенном выездном заседании, которое прошло в Братске 27 ноября.

Также главам Братска и поселка Магистральный рекомендовано активизировать работу с застройщиками и процедуры по приобретению жилья для переселенцев.

- Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья будет продолжена, - сказал спикер областного парламента Сергей Сокол. - Ответственным за реализацию программы важно признать ошибки и понять, как избежать их в дальнейшем.

В заседании приняли председатель областного парламента Сергей Сокол, депутаты ЗС, депутат ГосДумы ФС РФ Андрей Чернышев, мэры северных муниципальных образований региона, депутаты думы Братска. И заседание проводится именно в Братске неслучайно. Этот город является опорным центром развития северных районов Иркутской области.

Кстати, сейчас в Братске недостроенными остаются 9 домов в связи с банкротством застройщика. Для завершения строительства было необходимо 500 млн рублей, которые муниципалитет запросило у регионального правительства, однако в предоставлении средств было отказано. Из средств городского бюджета выделено 60 млн, которые направлены на достройку двух домов, где располагаются 45 квартир, сдать их планируется до конца этого года. Чтобы расселить оставшиеся ветхие и аварийные дома принято решение предоставить гражданам денежные компенсации за квартиры, средства на это предусмотрены в областном бюджете.

По словам мэра Братска Сергея Серебренникова, проблемы возникают из-за низкой цены квадратного метра. Кроме того, средства на программу выделяются «метр в метр», однако некоторые граждане проживали в малометражных квартирах, а при переселении им предоставляли жилье большей площади. Стоимость дополнительных квадратных метров оплачивалась из бюджета муниципалитета. Программой переселения также не предусмотрены средства на снос расселенных ветхих домов и рекультивацию земель, эти затраты также ложатся на муниципальное образование.

В Магистральном же ситуация такова. Здесь в стадии завершения два дома, которые планируют достроить до конца года. Ведутся конкурсные процедуры по приобретению жилья на вторичном рынке для 6 семей, еще 5 семей получат денежные компенсации.

Мэр Усть-Кута Александр Душин обратил внимание на то, что программа также не предусматривает расходы на замену сетей тепло- и водоснабжения и канализования, которые во многих муниципальных образованиях являются ветхими. По его мнению, расходы на это должны быть включены в стоимость квадратного метра.

Депутат ГосДумы Андрей Чернышев рассказал, что федеральный законопроект о реализации нового этапа программы по переселению из ветхого и аварийного жилья был принят ГД ФС РФ в первом чтении. Предполагается, что программа будет реализовываться с 2019 по 2026 годы. В ней будут участвовать дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. По мнению Андрея Чернышева, в новую программу могут быть включены и дома, построенные вдоль Байкало-Амурской магистрали, которые до этого расселялись по отдельной программе.

Однако пока нет понимания, сколько домов необходимо расселить в Иркутской области, готов ли регион к этой работе и будут ли учтены недостатки, выявленные при реализации предыдущего этапа.

Председатель комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов отметил, что комитет продолжит работу по этому вопросу с учетом всех озвученных на заседании предложений.