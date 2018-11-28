Два жителя Усть-Кута до смерти избили 50-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-28T11:14:27+03:00

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Два жителя Усть-Кута на берегу Лены избили 50-летнего мужчину. Спустя неделю он скончался от полученных травм. Сыщики устанавливают подробности случившегося.

Это произошло в районе местного речного вокзала. Вечером 5 ноября двое неизвестных напали на мужчину. Его жестоко били по голове, в том числе ногами. С тяжелыми травмами его доставили в городскую больницу, где он и умер спустя неделю.

- Возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Полицейские задержали двух подозреваемых, ими оказались 30-летние ранние судимые местные жители.

До суда рецидивистов поместили под стражу. Следователи выясняют мотивы нападавших и другие детали произошедшего.

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