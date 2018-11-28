СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-28T11:47:04+03:00

Из повара в учителя: в школе Мамско-Чуйского района директор незаконно повысила в должности кухарку столовой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Нехватка учителей в школах – общеизвестный факт. Директорам некоторых учебных заведений в Иркутской области приходится идти на крайние меры, чтобы хоть как-то выйти из ситуации.

Так, например, руководитель МКОУ «Мамская СОШ» нарушила законодательство в сфере образования. Она незаконно повысила в должности шеф-повара школы. Кухарка сменила грязную посуду на учебники начальных классов. Пи этом новый учитель даже не имел среднего профессионального или высшего образования.

- Директору «Мамской СОШ» внесен протест на незаконный приказ, который рассмотрен и удовлетворен, учитель отстранена от ведения уроков, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Помимо этого директора учебного заведения привлекли к дисциплинарной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Иркутянин хотел пронести электрошокер в здание суда. Ему предстоит выплатить штраф от 500 до 1000 рублей.