2018-11-28T11:47:04+03:00
Общество

Из повара в учителя: в школе Мамско-Чуйского района директор незаконно повысила в должности кухарку столовой

Директора привлекли к дисциплинарной ответственности
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Из повара в учителя: в школе Мамско-Чуйского района директор незаконно повысила в должности кухарку столовой.Из повара в учителя: в школе Мамско-Чуйского района директор незаконно повысила в должности кухарку столовой.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Нехватка учителей в школах – общеизвестный факт. Директорам некоторых учебных заведений в Иркутской области приходится идти на крайние меры, чтобы хоть как-то выйти из ситуации.

Так, например, руководитель МКОУ «Мамская СОШ» нарушила законодательство в сфере образования. Она незаконно повысила в должности шеф-повара школы. Кухарка сменила грязную посуду на учебники начальных классов. Пи этом новый учитель даже не имел среднего профессионального или высшего образования.

- Директору «Мамской СОШ» внесен протест на незаконный приказ, который рассмотрен и удовлетворен, учитель отстранена от ведения уроков, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Помимо этого директора учебного заведения привлекли к дисциплинарной ответственности.

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