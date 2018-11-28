2018-11-28T12:30:59+03:00
Общество

Слово не воробей: жителя Тайшета осудили за оскорбления и угрозы полицейскому

В течении следующего года преступник сможет ругаться только в стенах колонии поселения
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Слово не воробей: жителя Тайшета осудили за оскорбления и угрозы полицейскому.Слово не воробей: жителя Тайшета осудили за оскорбления и угрозы полицейскому.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Мужчина в порыве эмоций обругал инспектора ДПС и угрожал ему расправой. Суд оценил пламенную речь подсудимого по закону. Его приговорили к обязательным работам и колонии поселению.

Это произошло в здании Тайшетской районной больницы 26 сентября. Находясь в приемном отделении, мужчина в присутствии врачей и пациентов начал грубо бранить полицейского, зная, что тот находится при исполнении.

- Его осудили по совокупности приговоров, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – За публичное оскорбление представителя власти при исполнении и за угрозы применения насилия.

В течении следующего года преступник сможет ругаться только в стенах колонии поселения.

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