СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-28T12:30:59+03:00

Слово не воробей: жителя Тайшета осудили за оскорбления и угрозы полицейскому. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В течении следующего года преступник сможет ругаться только в стенах колонии поселения

Изменить размер текста: A A

Мужчина в порыве эмоций обругал инспектора ДПС и угрожал ему расправой. Суд оценил пламенную речь подсудимого по закону. Его приговорили к обязательным работам и колонии поселению.

Это произошло в здании Тайшетской районной больницы 26 сентября. Находясь в приемном отделении, мужчина в присутствии врачей и пациентов начал грубо бранить полицейского, зная, что тот находится при исполнении.

- Его осудили по совокупности приговоров, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – За публичное оскорбление представителя власти при исполнении и за угрозы применения насилия.

В течении следующего года преступник сможет ругаться только в стенах колонии поселения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поймали в пятый раз: житель Иркутской области вновь сел пьяным за руль и отправился в колонию. Его осудили на 1,5 года колонии поселения. Подробнее.