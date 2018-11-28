2018-11-28T12:33:38+03:00
Происшествия

Секс или кошелек: житель Бурятии ограбил отказавшую ему в интиме знакомую

Женщина сама позвала грабителя в гости
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Секс или кошелек: житель Бурятии ограбил отказавшую ему в интиме знакомую.Секс или кошелек: житель Бурятии ограбил отказавшую ему в интиме знакомую.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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24 ноября в отделение полиции в Улан-Удэ обратилась 56-летняя женщина. Она утверждала, что ее ограбил знакомый, которого она сама позвала в гости.

- Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый – 31-летний горожанин, проживающий в пригородном СНТ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Бурятия.

В ходе следствия сотрудникам полиции удалось выяснить, что на протяжении почти месяца «парочка» активно вела переписку в социальной сети, кстати, до этого они уже были знакомы, мужчина даже решил пригласить подругу на свидание. Та согласилась и сама позвала мужчину к себе в гости.

«Голубки» встретились около дома потерпевшей и стали подниматься в квартиру. Кавалер решил не терять времени зря и спросил напрямую, будет ли у них интим. На что женщина дала неоднозначный ответ. Это разозлило «героя-любовника» не на шутку. Он отобрал у знакомой телефон, кольцо, деньги и скрылся. Ущерб составил 22 тысячи рублей.

Сейчас мужчина находится под следствием, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Похищенное изъято.

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