Хотел купить шины, а оказался обманутым: житель Иркутской области перевел мошенникам 32 тысячи рублей
Вчера в дежурную часть полиции в Усолье – Сибирском обратился мужчина с заявлением. Житель поселка Белореченский рассказал о том, что его ограбили в Интернете.
- Как выяснилось, мужчина в качестве предоплаты за покупку автомобильных шин перевел продавцу 32 тысячи рублей, после чего связь с ним прекратилась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейским удалось установить, что мошенники звонили с номера, который зарегистрирован в Пермском крае.
Следствие продолжается.
В Иркутской области это уже не первый случай подобной кражи. Будьте бдительнее при свершении сделок и оплате товара онлайн.
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