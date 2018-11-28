2018-11-28T13:32:43+03:00
Происшествия

Хотел купить шины, а оказался обманутым: житель Иркутской области перевел мошенникам 32 тысячи рублей

Полиция просит граждан быть внимательнее при совершении покупок через Интернет
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Хотел купить шины, а оказался обманутым: житель Иркутской области перевел мошенникам 32 тысячи рублей.Хотел купить шины, а оказался обманутым: житель Иркутской области перевел мошенникам 32 тысячи рублей.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Вчера в дежурную часть полиции в Усолье – Сибирском обратился мужчина с заявлением. Житель поселка Белореченский рассказал о том, что его ограбили в Интернете.

- Как выяснилось, мужчина в качестве предоплаты за покупку автомобильных шин перевел продавцу 32 тысячи рублей, после чего связь с ним прекратилась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейским удалось установить, что мошенники звонили с номера, который зарегистрирован в Пермском крае.

Следствие продолжается.

В Иркутской области это уже не первый случай подобной кражи. Будьте бдительнее при свершении сделок и оплате товара онлайн.

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