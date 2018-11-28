Депутаты ЗС взяли на контроль ремонт спорткомплекса «Чемпион» в Братском районе

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-28T13:39:48+03:00

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Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» расположен в Вихоревке. Сейчас очень нужный жителям Братского района объект работает только летом, потому что требует ремонта. И он, к слову, уже идет – начался в 2017 году с привлечением внебюджетных средств. Однако завершится ли он – вопрос!

Общая сумма расходов на ремонтно-восстановительные работы составляет около 50 млн рублей. Благодаря соглашению правительства области с АО «Группа «Илим» о социальном партнерстве в 2017 году провели работы на сумму 16,8 млн рублей. Благодаря этому удалось отремонтировать административный спальный корпусы, на очереди – ремонт еще трех спальных корпусов, спортивных залов, строительство ФОКа и бассейна.

На 2018 год также в рамках государственно-частного партнерства запланированы ремонтные работы на сумму 15,5 млн рублей, однако фактически в этом году поступило только 5 млн рублей.

При этом в 2018 году планируется в СОК «Чемпион» проводить региональные соревнования и спортивно-тренировочные сборы городов и районов северных территорий. Но только при условии проведения ремонта. Тогда комплекс сможет функционировать зимой, и это не позволит разморозить здание, сводя к нулю все проведенные ранее ремонтно-восстановительные работы.

Спикер ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол поручил комиссии по контрольной деятельности областного парламента выяснить причины задержки финансирования ремонта, а также взять на контроль дальнейшее продолжение работ на данном объекте. Спикер и депутаты ЗС посетили посетили спорткомплекс во время рабочей поездки в Братский район.

- Этот проект не имеет аналогов на северных территориях, является социально значимым как для Братского района, так и для Иркутской области в целом, - подчеркнул Сергей Сокол. - Опыт его реализации можно будет транслировать на другие территории Иркутской области.

Сергей Сокол отметил, что на развитие физической культуры и спорта в бюджете области предусмотрено более 2 млрд рублей. Ситуация, когда средства партнером по соглашению о государственно-частном партнерстве выделяются, но не доходят до территории, недопустима.

По итогам визита спикер поручил комиссии по контрольной деятельности, которую возглавляет Тимур Сагдеев, представляющий в парламенте интересы жителей Братского района, обратить особое внимание на финансирование ремонта спорткомплекса и при необходимости подготовить соответствующий депутатский запрос.