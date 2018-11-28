Жители Братска рассказали спикеру ЗС Сергею Соколу о проблемах на личном приеме

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-28T14:00:12+03:00

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Личный прием граждан провел в Братске председатель регионального ЗС Сергей Сокол. Вопросы, с которыми братчане обратились к спикеру, касались строительства и ремонта дачных дорог, обеспечения жильем молодых специалистов, работы общественного транспорта и санаторно-курортного лечения. Участие в приеме приняли депутат ГосДумы Андрей Чернышев, депутаты областного парламента Наталья Дикусарова, Георгий Любенков, Андрей Андреев и Александр Гаськов, а также мэр Братска Сергей Серебренников.

Например, один из обратившихся предложил сделать плановым ремонт дорог к садоводствам и дачным кооперативам. В областном бюджете, кстати, на это каждый год выделяют около 60 млн рублей. Ранее Братск получал средства на эти цели, за счет которых удавалось отремонтировать 3-4 дороги в год. Однако на заявки о выделении средств на 2018 и 2019 годы был получен отказ. При этом средства в бюджете не закреплены за конкретными объектами и муниципальными образованиями.

- Берем этот вопрос на контроль, – заметил спикер.

Также еще две жительницы города, студентки, рассказали, что из-за нехватки автобусов им приходится ждать транспорт на остановках 20 минут и более. Мэр Братска Сергей Серебренников пояснил, что в парк муниципального транспортного предприятия входит 45 троллейбусов и 33 автобуса, также работают два частных перевозчика. Однако полностью закрыть потребность за счет собственных средств не получается. Сергей Сокол отметил, что депутаты проанализируют проблему с точки зрения выбора оптимального вида городского транспорта и рассмотрят возможность участия в федеральных программах по обеспечению транспортом.

По вопросу обеспечения служебным жильем обратился к спикеру ЗС молодой врач-стоматолог, приехавший на работу в Братск. Он рассказал, что в течение трех лет аренду жилья ему предоставлял муниципалитет, однако срок походит к концу, и специалист хотел бы претендовать на получение служебного жилья. Александр Гаськов напомнил, что благодаря изменениям областного законодательства, инициированным депутатами, муниципалитеты смогут получать средства на обеспечение медицинских работников жильем, в том числе путем приобретения квартир для них на вторичном рынке.

Братск станет первым муниципальным образованием, который получит средства на эти цели.

Еще одно обращение касалось поддержки санатория «Юбилейный», где есть возможность открыть круглогодичную базу для оздоровления детей. Для этого необходимо отремонтировать один из корпусов. Сергей Сокол поручил профильному комитету проработать с региональным правительством вопрос и представить видение развития санаторно-курортных учреждений Приангарья в зависимости от их направленности.