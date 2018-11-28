2018-11-28T15:03:30+03:00
Звезды

Питерская группа «Шляпники» веселится на Байкале: музыканты парятся в баньке и пьют воду прямо из озера

Ребята снимают веселые видео и делятся впечатлениями в Инстаграме
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Питерская группа «Шляпники» веселится на Байкале: музыканты парятся в баньке и пьют воду прямо из озера.Питерская группа «Шляпники» веселится на Байкале: музыканты парятся в баньке и пьют воду прямо из озера.Фото: скриншот видео
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Питерские крутые ребята, а иначе никак по-другому их не назвать, группа «Шляпники» приехали в Иркутск. Они дали концерт в одном из ночных клубов города. Кстати «The Hatters» в столице Восточной Сибири не впервые. В прошлом году ребята собрали полный зал и этот год не исключение.

Участники группы не спешили покидать наш славный город, а немного задержаться и насладиться байкальским колоритом.

Главный метр коллектива Юрий Музыченко вместе со своей женой и одновременно участницей группы Анной прогулялся по берегу Байкала.

В своем инстаграме пара поделилась видео, где они черпают в большие кружки воду из озера и восхищаются ее чистотой.

Анна также выставила сториз из одной знаменитой баньке на воде.

- Ребята, я под таким большим впечатлением, - рассказала Анна Музыченко. – Сейчас вам все расскажу и покажу. Мы находимся в бане на воде. Только посмотрите, какие виды Байкала открываются.

Чуть позже музыканты прогулялись по Листвянке и заглянули на знаменитый рыбный рынок. Там Анна Музыченко решила разыграть сценку с продажей рыбы. Получилось очень забавно.

Что же, с нетерпением ждем группу «Шляпники» в следующем году.

Справка КП:

Шляпники – российская джипси-фолк-рок группа, основанная в 2016 году в Питере. В основной состав группы входят Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр «Кикир» Анисимов, Дмитрий Вечеринин, Вадим Рулев, Анна Музыченко, Анна Личадеева, Альтаир Кожахметов. Заявили о себе ребята 23 февраля, выпустив клип на песню «Russian Style». Далее последовал хит за хитом. Сейчас у группы большое количество поклонников.

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Группа "Шляпники" развлекаются на Байкале.
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