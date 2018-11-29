2018-11-29T03:33:06+03:00
Спорт

Первенство Европы по пауэрлифтингу: в копилке иркутян золотые и серебряные медали

Соревнования проходят в Литве
Ирина РЮТИНА
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Первенство Европы по пауэрлифтингу: в копилке иркутян несколько золотых и серебряных медалей. Фото: Министерство спорта Иркутской областиПервенство Европы по пауэрлифтингу: в копилке иркутян несколько золотых и серебряных медалей. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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Первенство Европы по классическому пауэрлифтингу проходит сейчас в Каунасе, Литва. Завершаться они только 2 декабря. Но уже известно, что спортсмены Иркутской области вернуться с медалями. В копилке наших земляков три золота, два серебра и три малых золота.

- Сергей Волков из Иркутска выступал в весе свыше 120 кг, - рассказали в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. – У Сергея золотые медали в приседаниях с результатом 275 кг и в жиме лежа с результатом 177,5 кг. Серебро у него в троеборье и в тяге. Волков занимается пауэрлифтингом у Константина Сауко и Валерия Володько.

Второй медалист живет в городе Братск, где и тренируется у Александра Капустина. Андрей Поддубняк соревновался в весовой категории до 53 кг. У него золото по сумме троеборья – 430 кг – и малые золотые медали в приседаниях, жиме лежа, тяге.

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