Прогноз погоды в Иркутске: 29 ноября пойдет снег

СЕГОДНЯ 16:02 2018-11-28T16:02:36+03:00

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В Иркутске 29 ноября переменная облачность, ночью без осадков. А вот днем синоптики обещают небольшой снег. Ветер дует юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, днём возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -12,-14, днём уличные термометры покажут -6,-8.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, - - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер дует юго-восточный, юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 11-16 м/с, поземки, слабые метели.

В Приангарье температура ночью -10,-15, при прояснении -20,-25, днём -6,-11, при облачной погоде -16,-21. В Катангском и северо-восточных районах области ночью -30,-35, местами -38,-43, днём -27,-32, местами до -35.