2018-11-29T05:41:34+03:00
Происшествия

В Иркутской области "лоб в лоб" столкнулись две фуры

Движение на трассе «Байкал» перекрыто
Ирина РЮТИНА
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Фото: @dtp38rusФото: @dtp38rus
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Авария с участием большегрузов произошла утром 29 ноября в девятом часу на автотрассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе.

- Две фуры столкнулись лоб в лоб, - сообщают очевидцы в соц.сети Инстаграм.- Один водитель жив, второй – нет.

Информация по ДТП сейчас уточняется. Как стало известно "Комсомолке", движение по трассе на момент 10 часов утра открыли.

- Пока транспорт может проезжать только по одной полосе, - рассказали "КП" в пресс-службе ГИБДД РФ по Иркутской области. - На месте работают сотрудники ГИБДД. [подробности и фото аварии здесь]

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