В Иркутской области "лоб в лоб" столкнулись две фуры
Авария с участием большегрузов произошла утром 29 ноября в девятом часу на автотрассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе.
- Две фуры столкнулись лоб в лоб, - сообщают очевидцы в соц.сети Инстаграм.- Один водитель жив, второй – нет.
Информация по ДТП сейчас уточняется. Как стало известно "Комсомолке", движение по трассе на момент 10 часов утра открыли.
- Пока транспорт может проезжать только по одной полосе, - рассказали "КП" в пресс-службе ГИБДД РФ по Иркутской области. - На месте работают сотрудники ГИБДД. [подробности и фото аварии здесь]
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