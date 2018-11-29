Лобовое столкновение двух фур на серпантине у Култука: на трассе Р-258 «Байкал» заторы, водителей призывают быть осторожнее

СЕГОДНЯ 05:18 2018-11-29T05:27:06+03:00

Лобовое столкновение двух фур на серпантине у Култука 29 ноября 2018. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пользователи соцсетей в комментариях отмечают, что дальнобойщики, впервые оказавшиеся в этих местах, часто попадают в ДТП

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ДТП произошло сегодня, 29 ноября, в 8.30 утра на 54-м километре автотрассы Р-258 «Байкал». Два большегруза столкнулись лоб в лоб. Один из водителей погиб.

- Движение на этом участке трассы крайне затруднено, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - Возможно образование значительных заторов. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, направлены дополнительные экипажи ГИБДД. Просьба всем автомобилистам, планирующим сейчас ехать по этому маршруту по возможности отложить поездку, особенно с детьми.

Трагедии можно было бы избежать, если бы опытные водители, а в дальнобойщики других не берут, знали особенности трассы под Култуком. Посетители паблика "ДТП"38, первым рассказавшего об этой аварии, советуют проводить для тех, кто собирается ехать по маршруту Иркутск- Улан-Удэ инструктаж. Это могло бы спасти многие жизни.

Один из водителей большегрузов погиб.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области