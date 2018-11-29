Движение на автотрассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе полностью восстановлено

СЕГОДНЯ 06:21 2018-11-29T06:23:51+03:00

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ДТПс участием двух большегрузов произошло сегодня, 29 ноября в 8.30 утра на 54-м километре автотрассы Р-258 «Байкал». Один из водителей погиб. Инспекторы ГИБДД возобновили работу трассы.

- Движение на этом участке восстановлено, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - Но заторы еще возможны. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, направлены дополнительные экипажи ГИБДД. Просьба всем автомобилистам, планирующим сейчас ехать по этому маршруту по возможности отложить поездку, особенно с детьми.

Среди опытных водителей давно известны особенности трассы под Култуком. Посетители паблика "ДТП"38, первым рассказавшего об этой аварии, советуют проводить для тех, кто собирается ехать по маршруту Иркутск- Улан-Удэ инструктаж. Это могло бы спасти многие жизни. [подробности и фото аварии здесь]

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