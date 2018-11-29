2018-11-29T07:16:47+03:00
Общество

Мошенники за сутки продали два несуществующих лодочных мотора в Иркутской области

Следы преступников ведут в Новосибирскую область
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Мошенники за сутки продали два несуществующих лодочных мотора в Иркутской области.Мошенники за сутки продали два несуществующих лодочных мотора в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Аферисты продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На их уловки попались два жителя Иркутской области, которые хотели купить лодочные моторы в Интернете.

На одном из сайтов посвященных купле-продаже, жулики разместили объявления о продаже моторов для лодок. На них то и клюнули любители водных прогулок и рыбалки из Куйтунского района и Усть-Илимска, они перевели преступникам по 55 и 35 тысяч рублей, соответственно.

- Деньги предназначались в качестве предоплаты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – После того, как аферисты получили деньги, они перестали выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сыщики устанавливают личность преступников, они исследуют номера, с которых звонили жулики и банковские счета куда обманутые покупатели переводили деньги. Уже известно, что их номера были зарегистрированы в Новосибирской области.

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