СЕГОДНЯ 07:16 2018-11-29T07:16:47+03:00

Мошенники за сутки продали два несуществующих лодочных мотора в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Аферисты продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На их уловки попались два жителя Иркутской области, которые хотели купить лодочные моторы в Интернете.

На одном из сайтов посвященных купле-продаже, жулики разместили объявления о продаже моторов для лодок. На них то и клюнули любители водных прогулок и рыбалки из Куйтунского района и Усть-Илимска, они перевели преступникам по 55 и 35 тысяч рублей, соответственно.

- Деньги предназначались в качестве предоплаты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – После того, как аферисты получили деньги, они перестали выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сыщики устанавливают личность преступников, они исследуют номера, с которых звонили жулики и банковские счета куда обманутые покупатели переводили деньги. Уже известно, что их номера были зарегистрированы в Новосибирской области.