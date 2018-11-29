Директор школы в Иркутской области год получала зарплату за фиктивного лаборанта
Аферу с рабочими местами раскрыли в одной из школ Слюдянки. Директор на протяжении года имела дополнительный заработок благодаря тому, что устроила местную жительницу на должность лаборанта кабинета информатики.
Подозрительные документы привлекли внимание прокуратуры. Выяснилось, что с сентября 2017 года по сентябрь 2018 в образовательном учреждении «трудился» лаборант, местная жительница, которую фиктивно взял на работу директор. Она же и забирала зарплату своей протеже.
- По материалам проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Муниципалитету нанесен ущерб в 160 тысяч рублей.
Следователи продолжают выяснять детали махинации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из повара в учителя: в школе Мамско-Чуйского района директор незаконно повысила в должности кухарку столовой. Директора привлекли к дисциплинарной ответственности. Подробнее.