2018-11-29T09:53:17+03:00
Общество

Директор школы в Иркутской области год получала зарплату за фиктивного лаборанта

Она присвоила 160 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Директор школы в Иркутской области год получала зарплату за фиктивного лаборанта.Директор школы в Иркутской области год получала зарплату за фиктивного лаборанта.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Аферу с рабочими местами раскрыли в одной из школ Слюдянки. Директор на протяжении года имела дополнительный заработок благодаря тому, что устроила местную жительницу на должность лаборанта кабинета информатики.

Подозрительные документы привлекли внимание прокуратуры. Выяснилось, что с сентября 2017 года по сентябрь 2018 в образовательном учреждении «трудился» лаборант, местная жительница, которую фиктивно взял на работу директор. Она же и забирала зарплату своей протеже.

- По материалам проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Муниципалитету нанесен ущерб в 160 тысяч рублей.

Следователи продолжают выяснять детали махинации.

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