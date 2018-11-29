СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-29T09:53:17+03:00

Директор школы в Иркутской области год получала зарплату за фиктивного лаборанта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Аферу с рабочими местами раскрыли в одной из школ Слюдянки. Директор на протяжении года имела дополнительный заработок благодаря тому, что устроила местную жительницу на должность лаборанта кабинета информатики.

Подозрительные документы привлекли внимание прокуратуры. Выяснилось, что с сентября 2017 года по сентябрь 2018 в образовательном учреждении «трудился» лаборант, местная жительница, которую фиктивно взял на работу директор. Она же и забирала зарплату своей протеже.

- По материалам проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Муниципалитету нанесен ущерб в 160 тысяч рублей.

Следователи продолжают выяснять детали махинации.

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