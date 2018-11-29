СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-29T10:24:22+03:00

Владельца терминалов по покупке криптовалюты оштрафовали в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В его деятельности выявили административное правонарушение

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Фирма, установившая криптоматы, так называются терминалы для покупки криптовалют, привлекла внимание прокуратуры. Это связанно со схемой оплаты цифровых денег. Нарушения могли способствовать отмыванию денег преступниками или идти финансированию терроризма.

Предприниматель из Краснодара одним из первых в России предложил покупать модную электронную валюту в свободном доступе. Для этого были разработаны специальные терминалы, через которые любой желающий мог самостоятельно купить биткоины без карт и электронных платежных систем.

- По материалам проверки выявлено административное правонарушение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Предприниматель признан виновным.

Бизнесмену предстоит выплатить штраф в 50 тысяч рублей. Его оборудование изъято.

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