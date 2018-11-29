Депутаты Заксобрания настаивают на завершении переселения жителей Приангарья из ветхого и аварийного жилья до конца 2018 года

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-29T12:38:45+03:00

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Принять исчерпывающие меры для завершения до конца текущего года переселения граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года, рекомендовано правительству Иркутской области. Такое решение принял комитет по собственности и экономической политике Законодательного Собрания на расширенном выездном заседании, которое прошло в Братске.

- Конструктивный диалог с местной властью – один из приоритетов в работе Законодательного Собрания третьего созыва, - отметил председатель областного парламента Сергей Сокол. - Уверен, что обсуждение актуальных вопросов на одной площадке позволит эффективнее решать проблемы территорий. Ведь программа по переселению местных жителей из ветхого и аварийного жилья будет продолжена. Также планируем капитально реконструировать дома по федеральной программе о реновации.

Что касается Братска, то по словам мэра Сергея Серебренникова в связи с банкротством застройщика, недостроенными в городе остались 9 домов. Из городского бюджета было выделено 60 млн, которые направлены на достройку двух домов, где находятся 45 квартир, сдать их планируется до конца этого года. Остальным жильцам для расселения выплатят компенсации.

Добавим, что федеральный законопроект о реализации нового этапа программы по переселению из ветхого и аварийного жилья был принят Госдумой в первом чтении. Планируется, что программа будет реализовываться с 2019 по 2026 годы. В ней будут участвовать дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. По мнению депутата Госдумы Андрея Чернышева, в новую программу могут быть включены и дома, построенные вдоль Байкало-Амурской магистрали, которые до этого расселялись по отдельной программе.